لقطات في ذكرى الـ 14 لرحيل عبدالله محمود

يحل اليوم الأحد 9 من يونيو، ذكرى وفاة أحد أبرز وأهم النجوم الشباب في الثمانينات وهو الفنان القدير عبدالله محمود ،وبرغم أنه لم يلعب دور البطولة المطلقة إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً وحجز مقعدًا مخصصًا في قلوب الجمهور.

وتميز الفنان الراحل عبدالله محمود بأدائه وموهبة التي مكنته من الوقوف أمام عظماء السينما المصرية، وحفر اسمه بحروف من النور في ذكرة، بعد أن شارك في العديد من الأعمال الفنية التي حصلت على العديد من الجوائز في

مصر والعالم.

وقدم الراحل العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي - وحنفي الأبهة" أمام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب – الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل أدواره في فيلم "الطوق والأسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبدالحميد.

Advertisements

وكذلك فيلم "الطريق إلى إيلات" الذي أدى شخصية أحد الأبطال الذين يفجرون أحد المدمرات في ميناء إيلات ويستشهد فيها، ومن أبرز الأفلام التي

قدمها فيلم "المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف والذي وقف فيه أمام النجم العالمي عمر الشريف.

وكان عبدالله يعتبر أحمد زكي أستاذه ومثله الأعلى، سواء في الفن أو في الحياة بشكل عام، كما كان يعتبر فيلم "طالع النخل" الذي شارك في بطولته أمام فردوس عبدالحميد وصلاح السعدني، الأقرب إلى قلبه، حيث كان بمثابة انطلاقته الحقيقية ليصبح أحد أبرز أبناء جيله.

ولم يمهله القدر أن يشهد في فيلمه الأخير "واحد كابتشينو" بدور العرض،بعد أن تولى إنتاجه، ولعب بطولته أمام حسن حسني ونشوى مصطفى، من إخراج سميح منسي،وتوفي يوم 9 يونيو 2005 عن عمر يناهز 45 عامًا.