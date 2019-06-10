الجمعة المقبل.. عبدالباسط حمودة في كايرو جاز

يحيى النجم عبدالباسط حمودة حفلاً غنائيًّا يوم الجمعة الموافق 14 يونيو من الشهر الجاري، في كايرو جاز كلوب بمدينة الشيخ زايد، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر

الشيخ زايد، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشرمساءً. يذكر أن الفنان عبدالباسط حمودة طرح مؤخراً أغنية فيلم "كازانوفا"، و هي من كلمات عماد عبيد، و ألحان هاني فاروق، كما شاركه في الغناء النجم إيساف.

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