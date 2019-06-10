سلمان خان وأكشاي كومار في صدام حقيقي لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن أعلن المخرج روهيت شيتي مؤخرا عن الموعد النهائي لعرض فيلمه المقبل مع أكشاي كومار "سوريافانشي" في عيد الفطر ٢٠٢٠، في واقعة تحدث لأول مرة بقرار من أكشاي بدخول منافسة سباق العيد، بعد أن كان مقتصرا على تايجر بوليوود سلمان خان، أصبح الآن التحدي واضحا بين كلاهما، خاصة أن سلمان يقوم بتحضيرات فيلم العيد المقبل تحت عنوان "إن شاء الله" منذ شهور بمشاركة عاليا بهات.

فيلم "سوريافانشي" مصنف "تشويقي حركي"، وتشارك أكشاي بطولته النجمة كاترينا كييف، بينما فيلم "إن شاء الله" مصنف "رومانسي اجتماعي"، وتشارك سلمان بطولته عاليا بهات، التي تصغره بأكثر من ٢٨ عاما وسيتم طرح الفيلمين في اليوم نفسه للمرة الأولى في تاريخ أفلام النجمين.





وأعرب "شيتي" لـ"العين الإخبارية" عن حماسه الشديد لهذا التحدي، مؤكدا أن عرض الفيلمين لن يؤثر على شعبية سلمان أو أكشاي، مؤكدا أن المنتج الجيد سيعتلي القمة، وكل هذا في صالح بوليوود.

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وأضاف شيتي: "سانجاي مخرج ومنتج مخضرم، وأعلم جيدا أنه سيقدم فيلما كبيرا والمنافسة ستكون صعبة، ولكن أعشق التحديات خاصة في وجود لاعب ماهر في فريقي مثل أكشاي كومار".

يذكر أن آخر أفلام أكشاي كومار كان "كيساري"، وحقق رقما قياسيا باستمرار عرضه أكثر من ١٤ اسبوعا في السينما الهندية محققا إيرادات تخطت ٤ مليارات روبية، بينما سلمان خان ما زال يعرض فيلم العيد الحالي "بهارات" الذي يعد أعلى فيلم من حيث إيرادات الافتتاح التي قدرت بنحو ٤٤٠ مليون روبية.



