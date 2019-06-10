شكرا لقرائتكم خبر عن Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Aladdin أن يدخل إلى قائمة الأعلي إيرادًا فى 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية محتلاً المركز الثالث، فيما حقق الفيلم إيرادات فى شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 605 ملايين دولار أمريكي حول العالم وهو الفيلم الذي يعتبر إعادة إنتاج للفيلم الكرتون الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، والذي طُرح تجاريًا عام 1992 وحقق وقتها 504 ملايين دولار حول العالم.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج خاصة أنه حصل علي تقييم مرتفع علي موقع imdb وصل إلى 7.4.

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ويأتي في المركز الثاني بقائمة الأعلي إيرادًا بأمريكا فيلم الأكشن والخيال العلمى Captain Marvel، الذي احتل المركز الثاني بشباك تذاكر السينما الأمريكية محققا 426 مليون دولار أمريكيًا ومليار و127 مليون دولار حول العالم وهو من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس

وتدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

أما في المركز الأول فكان من نصيب فيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers Endgame والذي اقترب من تحطيم الرقم القياسى لفيلم الخيال العلمى الشهير Avatar الذى يتربع على عرش أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بـ2.788 مليار دولار، حيث حقق 818 مليون دولار بالولايات المتحدة الأمريكية متصدرًا القائمة بينما حقق عالميًا 2 مليار 720 مليون دولار.

الفيل يدور حول حرب "Avengers"، مع "ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبًا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره، حيث يحاول المغامرون وحلفاؤهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.