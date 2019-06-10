شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يتعاون مع أحمد أمين فى أغنية بعنوان " خليها فى بالك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الموزع الموسيقى أحمد أمين من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" مع المطرب اللبنانى وائل جسار، وهي الأغنية التي تحمل اسم "خليها في بالك"، وهي من كلمات وألحان صلاح الكردى، وهندسة صوت ياسر أنور.

من ناحية أخرى شارك جسار مؤخراً أمير الغناء العربى هانى شاكر فى إحياء أولى فعاليات الحفلات الموسيقية لـ"مسرح المجاز" فى عام 2019 وذلك بإمارة الشارقة الإماراتية، بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية.

وكان وائل جسار كشف فى مقطع فيديو جديد كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "شكله بيهزر"، وجاءت كلمات الأغنية التى نشر كواليسها جسار: "اللى جاى على نفسه راجع، جاى بيقلب فى مواجع، شكله بيهزر، كان غيره أشطر".