شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 22 عامًا من عرضه.. الكشف عن مؤسس المنظمة السوداء فى مسلسل المحقق "كونان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد لغز معرفة من هو مؤسس العصابة السوداء اليابانية داخل أحداث مسلسل الأنيمى الشهير "المحقق كونان"، من أصعب الألغاز التى طالب مشاهدين السلسلة، الكشف عنها فى الأحداث.

فبعد عرض ما يقارب الـ941 حلقة على مدار 22 عامًا، قررت الشركة المنتجة والقائمون على المسلسل الأنيمى الشهير، الكشف عن شخصية مؤسس العصابة السوداء.





وقرر القائمون على المسلسل الشهير الكشف عن الشخصية فى الحلقة الجديدة من المسلسل رقم 942 التى أصبحت متوفرة الآن على الكثير من المواقع والمنصات.

مسلسل المحقق كونان، عرض لأول مرة في 8 يناير 1996 وطرحت الحلقات بالتوالي إلى أن وصلت إلى أكثر من 941 حلقة، وبذلك يحتل المركز الخامس عشر في قائمة أكثر الأنيميات من حيث عدد الحلقات.