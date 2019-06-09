جورج سيدهم يوجه رسالة لجمهوره بعد صمت طويل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري جورج سيدهم بعيد ميلاده الـ81 مؤخرا، في حفل كبير، بفندق سونسيتا شارع الطيران بمدينة نصر، بحضور زوجته الدكتورة ليندا، وعدد من الفنانين والإعلاميين.

زوجة الفنان المصري أجرت مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم” مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة ON E، أكدت خلالها أن جورج سعيد للغاية هذه الفترة، نظرا لتواجد أصدقائه ومحبوه وأقاربه حوله، لافتة إلى أنها تحرص دومًا على الاحتفال بعيد ميلاده أكثر من مرة وسط زملائه الفنانين.

وأكدت أن جورج يتابع كل الأحداث التي تمر بها مصر، ويتمتع بسلام داخلي كبير، قائلة: “لدية سلام داخلى يفوق إدراك البشر، ونشكر الله على هذه النعمة، لأنها نعمة كبيرة جدا”.

وخلال المداخلة، حرص جورج على توجيه رسالة لجمهوره بعد صمت طويل، حيث قال بصوت يسمع بالكاد: “وحشتوني أوي.. أنا بحبكم”.

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وكان حفل عيد ميلاد جورج سيدهم قد شهد حضور كل من الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس، وأحيا الحفل الفنانة فينوس، والفنان توني.

الفنان المصري ظهر خلال الحفل جالسا على كرسي متحرك، وبدا بحالة معنوية جيدة نوعا ما، والتقط معه الحضور الكثير من الصور التذكارية.

والفنان جورج سيدهم من مواليد 28 مايو عام 1938، وهو واحد من كبار نجوم الكوميديا، كون مع الفنان سمير غانم والضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وقدم عدد من الأفلام والمسرحيات.

وكشف الفنان سمير غانم من قبل أن جورج سيدهم أصيب بالجلطة بعد أن قام شقيقه بسرقة نقوده ونقود فرقة ثلاثي أضواء المسرح وهرب، ووقتها لم يصدق جورج سيدهم أن شقيقه يفعل به ذلك، وتعرض لأزمة صحية شديدة.