أنوشكا شارما لـ"لعين الإخبارية": أفلام شاروخان لا تفشل أبدا

تعد الممثلة الهندية أنوشكا شارما من أهم نجمات الجيل الحالي، ومع بداية مشوارها ساعدها الحظ في مشاركة شاروخان في فيلم "رابني بنادي جوري" عام ٢٠٠٩، بعدها عملت مع النجوم سلمان خان، رانفيير سينغ، رانبير كابور، أكشاي كومار، شاهيد كابور، وعامر خان.

وفي حوارها لـ"العين الإخبارية" تروي أنوشكا قصة تحول حياتها الشخصية والفنية، خاصة بعد زواجها من لاعب الكريكيت الأشهر في الهند فيرات كوهلي.

هل تعتبرين نفسكِ محظوظة لبدايتكِ أمام النجم شاروخان؟

بالتأكيد هناك نسبة كبيرة من الحظ، فأنا موهوبة ولا خلاف على ذلك، لكن بالتأكيد هناك مواهب عديدة دفنت بسبب قلة الحظ، لذلك اعتبرت أن هذا الفيلم هدية السماء لي والفرصة التي لا تتكرر.

كيف كانت كواليس العمل وأول بطولة أمام شاروخان؟

على الرغم من أنني قدمت أفلاما كثيرة مع نجوم كبار لكن هذا الفيلم سيظل الأقرب إلى قلبي، فهو بمثابة التجربة المثالية، بداية من وجود بطل أمامي مثل شاروخان، مرورا بالقصة الرائعة ودوري في الفيلم حتى الاستعراض والأغاني، مع وجود بطلات شرف في إحدى رقصات الفيلم بحجم كاجول، راني موخرجي، وبريتي زينتا.

ما سبب اعتمادكِ دوما في اختياراتكِ على دور الفتاة القوية وليست الجميلة؟

ربما بحكم أنني شخصية أرفض تصنيف النساء على قدر الجمال، فأنا مدافعة دوما عن حقوق المرأة وأرفض اختزال المعنى الحقيقي للأنثى في الشكل الخارجي، ومع ذلك فأنا أعتمد على إظهار الجانبين معا في أفلامي.

هل لذلك قررتِ تقديم تجربة فيلم رعب من إنتاجكِ دون بطل مساعد؟

الفيلم كان تجربة جديدة على السينما الهندية بصرف النظر عن دور المرأة القوية، ولكن فكرة أفلام الرعب في الهند لا توازي أفلام الحركة أو الرومانسية أو حتى الكوميدي، لذلك قررت أن أقدم التجربة كاملة، خاصة أنها كانت حلمي وكنت مؤمنة بها إلى أقصى درجة، والحقيقة حقق الفيلم نجاحا منقطع النظير ليس فقط داخل الهند ولكن خارجيا أيضا.

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هل شاروخان نجمكِ المفضل خاصة أنكِ شاركتِ معه في أكثر من فيلم؟

بالفعل لدينا قبول معا، كما أنه من اكتشفني وأنا أستمتع بالوقوف أمامه، فهو قادر على أن يضحكني ويبكيني في المشهد نفسه.. إنه فنان حقيقي شامل لن يتكرر.

لذلك لم تعلقِ بالسلب بعد عدم نجاح فيلم زيرو؟

من قال إن زيرو لم ينجح، أعتقد أن كل ما في الأمر أن التوقعات كانت أكثر قليلا مما حققه الفيلم، وهذا يرجع لعوامل كثيرة كتوقيت العرض والدعاية، لكن أفلام شاروخان لا تفشل أبدا، وفيلم زيرو كان تجربة جيدة فخورة بها.

شاركتِ معظم عمالقة بوليوود أفلامهم.. من الفنان الذي ما زلتِ تحلمين بالعمل معه؟

هذا جانب آخر أعتبره أيضا تميمة حظ، فقد عملت مع الثلاثي خان الأكبر في بوليوود، شاروه وعامر وسلمان، بالإضافة إلى الضلع الرابع في مربع النجومية أكشاي كومار، وحتى كل نجوم الجيل الأحدث رانبير ورانفيير وفارون، ولكنني متشوقة للعمل مع أسطورتنا أميتاب باتشان حتى ولو كان ضيف شرف في الفيلم.

أنوشكا وفيرات الزوجان الأشهر في الهند.. كيف تصفين هذا الزواج؟

الزواج هو الزواج، وارتباطي بفيرات لم يغير شيئا عن فكرتي لأكون زوجة بسيطة وأمّاً صالحة، لذلك هناك اتفاق بيني وفيرات أن نترك حياتنا العملية يوميا على بوابة منزلنا.

هل الارتباط بلاعب كريكيت أثر على حياتكِ الفنية؟

بالتأكيد.. فالجمهور كان يعلق في السابق على أعمالي، أما الآن يعلق على أعمالي ونتائج مباريات فيرات، فالأمر أصبح أكثر مسؤولية، لذلك يحتاج مني إلى مزيد من الحكمة والصبر.

ما أهم ما يميز فيرات وأنوشكا كزوجين بعيدا عن الأضواء؟

نحن ثنائي مرح وبسيط نسعد بالأشياء البسيطة، ولكن أهم ما يميزنا أن فيرات مستعد لمشاركتي أي تجربة جنونية أود خوضها وكذلك الحال معي.