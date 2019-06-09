مؤلف كازابلانكا لـ"العين الإخبارية": حذاء مُهرب وراء فكرة الفيلم

أعرب السيناريست هشام هلال، مؤلف فيلم "كازابلانكا" عن سعادته بالنجاح الذي حققه الفيلم وتصدره قائمة إيرادات في موسم عيد الفطر.

وقال هشام هلال في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "جاءتني فكرة الفيلم منذ عامين عندما ذهبت إلى الإسكندرية، واكتشفت أنني نسيت إحضار حذاء إضافي، فقررت النزول لشراء آخر، ودخلت محل يضم بضائع رائعة، وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وفوجئت أنها يتم تهريبها عبر البحر".

وأضاف: "جلست مع صديقي أمير كرارة، واقترحت عليه الفكرة، ومن هنا تبلورت إلى فيلم بتوقيع المخرج الرائع بيتر ميمي".

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وفيما يخص الرسالة التي أراد توجيهها للجمهور من خلال الفيلم، قال هلال: "لا أنظر إلى الفن باعتباره مرشداً للناس، لكن أسعى لتوجيه رسائل عبر الأعمال التي أكتبها، فالفن بالنسبة لي متعة، وأرغب دائماً أن أقدم عملاً جيداً من حيث المحتوى، لذا ستجد داخل الفيلم معاني قوية مثل الوفاء بين الأصدقاء".

وعلّق على ترشيح الممثل التركي خالد أرغنتش للمشاركة في الفيلم، قائلًا: "بصراحة شديدة كنت اقترحت أن يكون رجل المافيا لبناني الجنسية، وخلال جلسات التحضير اقترح المخرج بيتر ميمي أن يكون أجنبياً، ووقع الاختيار على الممثل التركي خالد أرغنتش الذي شكّل إضافة قوية للفيلم".

وأكد هلال إنه توقع نجاح الفيلم، مضيفاً: "هو التعاون الأول مع أمير كرارة في السينما، ولكن سبق أن تعاونت معه في 5 أعمال درامية؛ منها "حوارى بوخارست"، وتوقعت نجاح الفيلم لأن أمير كرارة له شعبية كبيرة وحقق نجاحاً طاغياً في السينما والتلفزيون".

وعن المنافسة في أفلام العيد هذا الموسم، قال: "الموسم قوي جداً، خاصة أنه يضم فيلماً للمخرج الكبير شريف عرفة وهو الممر، بالإضافة إلى نجوم الكوميديا محمد سعد ورامز جلال".