القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرسم على الزجاج بالرمل من أجمل أنواع الفن، ومن أكثر الأشياء التي تعطي بهجة للروح والإحساس بالراحة النفسية، وهي تحفة فنية أيضا، ومن مميزات هذا النوع من الرسم أن الصورة لا تبقى ثابتة كما في اللوحات المرسومة بالألوان، وأنها تتغير أمام أعين المشاهد، وهو ما يسمح للفنان بتقديم لوحاته وكأنه فيلم متحرك متكامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شابة إثيوبية تستخدم حبيبات الشاي في الرسم على سطح الزجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.