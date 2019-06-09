طلعت زكريا لـ"العين الإخبارية": الجمهور السعودي استقبلني بحفاوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل المصري طلعت زكريا إنه فخور بعرض أول مسرحية مصرية فى مدينة الدمام بالسعودية تحمل اسم "ليلة زفاف المرحوم"، تأليف وإخراج أحمد الإبياري، معبراً عن سعادته باستقبال الجمهور السعودي له.

وقال "زكريا" لـ"العين الإخبارية": "الجمهور استقبلني بحفاوة بالغة، واستمر العرض ٣ أيام، وأتمنى العودة مرة أخرى، لأن الجمهور متذوق للمسرح ويقدر الفن المصري".

وأضاف: "شاركني في بطولة العرض الفنان الكبير حسن يوسف، والذى لفت الأنظار بحضوره على خشبة المسرح وأسعد الجمهور برؤيته".

وعن سبب غيابه عن دراما رمضان هذا العام قال: "كل الأدوار التى عرضت كانت عبارة عن ضيف شرف، لذا فضلت الغياب ومتابعة المشهد من بعيد".

وكشف طلعت زكريا عن مشروعاته الفنية المقبلة قائلاً: "مشغول في الوقت الحالي بالتحضير لفيلم (إسماعيل ياسين في الصين) من تأليف عمر الدكروري، والفيلم بعيد عن شخصية الفنان إسماعيل ياسين ولكن هذا اسمي داخل الفيلم".

