رؤوف عبدالعزيز لـ"العين الإخبارية": عانيت في اختيار أبطال "قمر هادي"

يسعى المخرج المصري رؤوف عبدالعزيز لتقديم أعمال تحمل قدرا كبيرا من الجرأة في التصوير، ففي العام الماضى قدم مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة، وهذا العام عاد إلينا بمسلسل "قمر هادي" وفيلم "حملة فرعون" الذي يعد تجربته الأولى في عالم السينما.

"العين الإخبارية" التقت المخرج رؤوف عبدالعزيز ليكشف عن منهجه في الإخراج، وأسباب حماسه لفيلم "فرعون"، والهدف من الاستعانة بنجوم أجانب في أعمال مصرية، في سياق الحوار التالي..

- تحمل أعمالك الفنية سمات مختلفة وجديدة عما شاهدناه من قبل على الشاشة.. حدثنا عن منهجك في الإخراج؟

أرى نفسي مغامرا ومجنونا ودائم التجربة، وأحب الوصول إلى شيء مختلف وزاويا غريبة.

وبالمناسبة، لا أعترف برقم 1 أو 2 في الفن، ولكن مؤمن بما يسمى فنان عادي وفنان مختلف، كما أنني أحاول تقديم شيء يمس المشاعر، ويدفع المشاهد إلى التفكير.

ـ تقديم آية قرآنية في بداية كل حلقة من مسلسل "قمر هادي".. فكرتك أم المؤلف إسلام حافظ؟

أنا صاحب الاقتراح، ورحب بها المؤلف إسلام حافظ، واخترت آية قرأنية تناسب أحداث كل حلقة، للتأكيد من خلال أعمالي على أن الله سبحانه وتعالى موجود وقادر وبيده كل شيء، وهذا منهج خاص بي ولن أتنازل عنه.

ــ موت هاني سلامة خلال أحداث المسلسل أحدث صدمة لدى الجمهور.. هل كنت تتوقع ذلك؟

موت هادي كان يشغلني كثيراً، لأن العمل سيكون دراما ومعقدا إلى حد كبير، واتفقت مع المؤلف على أن يموت في المسجد وهو يؤدي الصلاة، للتأكيد على أن باب التوبة موجود ومفتوح أمام الجميع، والتأكيد أيضاً على أن الموت والحياة بيد الله.

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كانت ابنة البطل تعاني من مرض السرطان ومهددة بالموت، وفي لحظة طلب من الله أن يمد في عمرها وأن يموت قبلها، ومات بالفعل، لإيماني الكامل بأن الله يلبي نداء عبده إذا أخلص.





ـ هل وجدت صعوبة في اختيار أبطال العمل؟

استغرق اختيار الممثلين شهرين كاملين، لأن المسلسل صعب جداً، وعانيت من أجل العثور على طفة ذكية وجميلة، حتى وصلت إلى الطفلة "ريم"، وكنت أبحث عن ممثل شديد الشبه بالفنان هاني سلامة ليجسد دور شقيقه، لذا كان تسكين الأدوار مهمة صعبة وليست سهلة.

ـ فيلم "حملة فرعون" هو أول أعمالك في السينما.. ما أسباب حماسك لهذه التجربة؟

ذهبت إلى السينما لاكتشاف نفسي كمخرج عبر رافد آخر من روافد الإبداع، وكنت سعيد الحظ بالتعاون مع المنتج أحمد السبكي، لأنه منتج وفنان في نفس الوقت، فهو يفهم جيداً في صناعة السينما، ولديه إحساس فني رائع، ولم يبخل على الفيلم.

- كيف تصنف فيلم "حملة فرعون"؟

السينما صناعة وقابلة للربح والخسارة، وفي فيلم "حملة فرعون" قدمنا عملا محترما، بعيدا عن أي ابتذال، ولكنه يعتمد على الأكشن والإثارة، لذا أرى أنه فيلم "تجاري".





ـ هل أضاف ظهور نجم عالمي مثل "تايسون" للعمل؟

السبكي هو صاحب الفكرة، وقدمها قبل ذلك في فيلم "حرب كرموز"، عندما استعان بالفنان العالمي اسكوت آدكنز، وفي حملة فرعون استعان بـ"تايسون" و"ذا ماونتن"، وأرى أن الفكرة إيجابية جداً، وقد تساهم في خروج السينما المصرية من النطاق المحلي إلى نطاق العالمية.

- وكيف ترى المنافسة بين الأفلام المعروضة في موسم عيد الفطر؟



أنا مخرج لا يؤمن بتعبير المنافسة في الفن، وأسعى لتقديم شيء مختلف ويميزني عن غيري، ولكن لا أسعى إلى المركز الأول والصدارة، فالاختلاف عن الآخرين في حد ذاته نجاح كبير.