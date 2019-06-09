متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتهاء عروض الأعمال الدرامية للموسم الرمضاني 2019، ومشاهدة العديد من المسلسلات التي تنوّعت في موضوعاتها وقصصها، استطاع الجمهور تحديد العمل الذي انجذب إليه.
كاميرا "فوشيا" رصدت آراء بعض المشاهدين بالأعمال المعروضة والنجم المفضّل، وذلك عبر جولة لها في شوارع العاصمة السورية دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر منهم تيم حسن وسلافة معمار.. الجمهور يختار نجمه المفضّل للموسم الدرامي 2019! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.