منهم تيم حسن وسلافة معمار.. الجمهور يختار نجمه المفضّل للموسم الدرامي 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتهاء عروض الأعمال الدرامية للموسم الرمضاني 2019، ومشاهدة العديد من المسلسلات التي تنوّعت في موضوعاتها وقصصها، استطاع الجمهور تحديد العمل الذي انجذب إليه.

كاميرا "فوشيا" رصدت آراء بعض المشاهدين بالأعمال المعروضة والنجم المفضّل، وذلك عبر جولة لها في شوارع العاصمة السورية دمشق.