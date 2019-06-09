الأوركسترا العالمية الإيطالية "لا سكالا" في الرياض.. والحضور مجاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتحضّر الأوركسترا الإيطالية "لا سكالا" بقيادة المايسترو الشهير بيترو ميانيتي لإقامة حفل موسيقي بعنوان "رحلة أوبرالية" في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض مساء الجمعة 14 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بتنظيم من وزارة الثقافة السعودية.

وستُقدم الأوركسترا خلال الحفل 8 مقطوعات كلاسيكية من روائع الأوبرا الإيطالية لأشهر مؤلفي الأوبرا جواكينو روسيني وجوزيبي فيردي وبييترو ماسكاني.

وتتناول هذه المقطوعات رحلة تطور الأوبرا الإيطالية العريقة خلال القرن التاسع عشر الذي يعدُّ العصر الذهبي لهذا النوع من الفن الموسيقي.

وأكّد تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزارة الثقافة فتحت فرصة حضور الأمسية للجمهور من كافة الشرائح مجانًا وذلك في سياق "الحرص على توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور".

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ويهدف الحفل إلى إيجاد فضاء فني يجد فيه متذوقو الموسيقى نوافذ اتصال مع أنماط مختلفة ومتنوعة، إضافةً إلى ما يُتيحه وجود أوركسترا عالمية في المملكة من فرص "لتعزيز الحوار الثقافي مع العالم".

ومن الجدير بالذكر أن أوركسترا "لا سكالا" تعد من أشهر دور الأوبرا في العالم، وتملك تاريخًا عريقًا يمتد لنحو 250 عامًا.