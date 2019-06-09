غموض مستمر حول الوضع الصحي لـ"هيفاء وهبي"

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""الخليج 365"" من بيروت: تتضارب المعلومات حول الوضع الصحي للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وسط صمت المقربين منها وإدارة المستشفى التي تمكث فيها منذ فترة. وتسود حالة من القلق لدى محبيها الذين يتابعون أخبارها عبر مواقع التواصل فيما يكتفي المقربون من أصدقائها الصحافيين بنشر تدوينات تحمل التمنيات بشفائها العاجل.
وتشير المعلومات إلى تواصل مع أطباء في الخارج للبحث عن إمكانية علاج أفضل، لكن المصادر الطبية تفيد أن العلاجات في لبنان هي نفسها في أوروبا.
وفيما تتواجد والدة هيفاء الى جانبها وتلازمها في المستشفى مع أختها هناء، تنهال الاتصالات عليهما من أهل الفن والمحبين، غير أنهما لا تعطيان أية تفاصيل. كما ترد مساعدتها ساندرا بدورها على الاتصالات دون أعطاء أي توضيح، حيث يكتفي الجميع بالتأكيد أن وضعها في تحسن مستمر.
والملفت أن مدير أعمالها محمد الوزيري كان قد أكد بتغريدة له عبر "تويتر" أنها تمر بظروف صحيّة صعبة لكن حالتها تتحسن كل يوم. كاتباً: "توضيح بسيط حالة هيفا وهبي مفيهاش كلام كتير، نعم بتمر بحالة صعبة وهي أحسن دلوقتي" لكنه أثار جدلاً بحذف حسابه لاحقاً.
فيما يلي رابط بعض التغريدات، ولقد أشار بعضها الى "التهاب فيروسي بالكبد":
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.