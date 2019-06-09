شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقها فى GOT.. بريان أوف تارث تجسد شخصية جديدة فى مسرحية شكسبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة العالمية جويندولين كريستى صاحبة شخصية بريان أوف تارث فى مسلسل Game of thrones الشهير، فى المسرحية الشهيرة A Midsummer Night's Dream للشاعر المسرحى الشهير وليليام شكسبير. وتألقت جويندولين التى أدت شخصية المحاربة فى مسلسل GOT، فى العرض المسرحى الأول للمسرحية الشهيرة التى بدأ عرضها لأول مرة فى 3 يونيو الجارى. Advertisements وتجسد جويندولين شخصية "تيتانيا" فى احداث المسرحية التى تسرد حقبة بداية القرن السابع عشر، بجوار أوليفر كريس وديفيد مورست. ونشرت بعض وسائل الإعلام العالمية بعض اللمحات من العرض الأول للمسرحية والتى ظهرت فيه جويندولين، وأثنت على دورها الجديد التى تجسده فى المسرحية بعد تألقها فى دورها داخل مسلسل GOT.



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