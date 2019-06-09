شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ينضم لأسرة مسلسل "بت القبايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان القدير نبيل الحلفاوى فى مسلسل "بت القبايل" المقرر البدء فى تصوير خلال الأيام المقبلة لمخرجه حسنى صالح، ويدور فى إطار اجتماعى رومانسى بين طبقات مختلفة فى الأعراف والعادات من الصعب تلتقى فى مكان واحد إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، ويلقى الضوء على مناطق فى صعيد مصر، لا يعرف أحد عنها شيئًا سوى أهلها.

"بت القبايل" بطولة سمية الخشاب وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعى ومحمود عبد المغنى وأنوشكا وسهر الصايغ وباسم سمرة وراندا البحيرى ومدحت تيخا وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور ومفيد عاشور ومحمود البزاوى، بهاء ثروت، عمرو درويش، عمر زهران.

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يذكر أن النجم الكبير نبيل الحلفاوى قد أشاد بالنجمين فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وذلك بعد الأداء المبهر الذى قدماه فى مسلسل "لمس أكتاف"، مع النجم ياسر جلال، إذ يعتبر المسلسل من أقوى الأعمال الرمضانية هذا العام .