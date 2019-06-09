شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غزل من أسماء شريف منير فى والدها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت أسماء شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، صورة مع والدها عبر حسابها الشخصى، ووجهت رسالة غزل له بدون سابق إنذار.

وقالت أسماء: "سيبكوا تمامًا من إنه أبويا بس أنا عايزة أقولكوا رأيي فيه كممثل، هو عمل أصعب معادلة في التاريخ وهي حفاظه علي مكانته، بحترم فيه جدًا قوة رفضه حتى لو كانت الظروف بتجبره علي انه يشتغل، إنه زيه زى أي حد عنده بيت وعيال ومصاريف، بس دة مخلاهوش ينحت".

وأضافت: "بيتعب جداً في شغله وبيبذل مجهود في تفاصيل الشخصية اللي بيلعبها، صبغ شعره أصفر، اهتم بصحته ولعب رياضة، عمل ست بكل تفصلها، اتعلَّم رماية (عشان لو جاله دور ماسك فيه مسدس وبينشن علي حاجة متبقاش مصطنعة)، ركوب خَيل، أخد دروس عبري عشان ولاد العم، عمل كمان حركة ذكية، بيعمل أدوار تبان إن هي شبه بعض زى مثلاً لما عمل ست، ناس كتير ممكن تقول أنا مش هعمل دور ست مرتين بس هو عمل ست في (حزمني يا) كوميدي، وعمل دور ست في (هستيريا) دراما توجع القلب".

واختتمت ابنةمنير كلامها قائلى "من الفنانين القليلين جداً اللي معندوش مانع يخاطر مع مخرج جديد وكمان عمره ما استكبر إنه يشارك بطولة مع شباب جديد، الراجل ده فضل صامد ومحافظ علي مستواه الفني من ساعة ما بدأ لحد انهاردة وعدي عليه ناس كتير ولسه محافظ علي مكانته الخاصة، أحب اشكره علي مجهوده اللي عمله في حياته كلها، أنا بفتخر ان اسمي علي اسمه، ربنا يحبب فيك خلقه دائمًا، اما بقي علاقتي بيه كأب اكتر واحد بيتخانق معايا وبيسمعني، صحبي جدا وبخاف منه (احتراماً ليه) لا وبخاف منه برضه، مرعب جدًا علي فكرة، مره جوزي كان بيحضني قدامه جريت ونسيت إنه عادي، حنين وصارم وطيب، اتعلمت منه كتير أوي وشبهه في حاجات كتير، سندي وضهرى".