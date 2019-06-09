شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Peaky Blinders عن الموسم الجديد: اقترب من الاكتمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انتهاء عملية تصوير الموسم الخامس من مسلسل الدراما والعصابات Peaky Blinders منذ أشهر، إلا أن القائمين على المسلسل لم يكشفوا توقيت عرض الموسم الجديد حتى الآن.

ونشر أنتونى بيرن مخرج السلسلة الشهيرة، صورة من داخل غرفة المونتاج، عبر حسابه الشخصى، والتى ظهر فيها عملية المونتاج للموسم الخامس على الشاشة الكبيرة، وكتب معلقاً: "الموسم الخامس أقترب من الاكتمال"، وسرعان ما علقت الممثلة أنيا تايلور جوى المنضمة حديثًا للموسم الخامس، على الصورة التى نشرها مخرج المسلسل.

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ورجحت الكثير من التقارير خروج الموسم الخامس من السلسلة فى الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر المقبل، بعد انتهاء عملية التصوير بالكامل للموسم الخامس فى مارس الماضى.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد ان انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.