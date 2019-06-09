شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل سيلين ديون على واحد من جمهورها طلب دخول الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أمس السبت النجمة العالمية سيلين ديون بآخر حفلاتها في لاس فيجاس حيث أقامت هناك لمدة 16 عامًا تغني على مسارحها.

وتفاجأت ديون بواحد من جمهورها يجلس في المقاعد الأمامية يطلب الاستئذان لدخول الحمام وهو الطلب الذي لبته موافقة على دخوله الحمام بل وتأخير استكمال وصلتها الغنائية لحين عودته لمقعده من جديد.

وشهد الحفل لمسة وفاء ومشاعر نبيلة منها حيث عرضت صورة زوجها الراحل رينيه انجليل علي المسرح ووجهت له التحية بعدما انضم إليها أطفالهما الثلاثة على خشبة المسرح بمناسبة انتهاء إقامتها فى لاس فيجاس التى استمرت 16 عامًا في الكولوسيوم.

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وبعد انتهاء أدائها الغنائى، أمسكت المغنية الكبيرة، 51 عامًا، بأبناء رينيه، تشارلز، 18 عامًا، نيلسون وإدى، ثمانية أعوام، وهى تحدق بعشق في صورة للمنتج الموسيقى رينيه، الذى توفى بشكل مأساوى فى يناير 2016 بعد معركة مع سرطان الحلق في سن 73.