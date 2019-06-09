شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القفطان المغربى يجمع دنيا بطمة ولطيفة رأفت مع الدوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الفنانون المغاربة عبد الحفيظ الدوزي ودنيا بطمة ولطيفة رأفت فى مدينة أغادير لإحياء فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان القفطان المغربى، عبر حفل غنائى كبير فى تمام الثامنة مساء السبت المقبل.

الدوزى يمتد مشواره الفنى لأكثر من عقدين، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا، وتم اختياره مؤخرًا كأفضل مطرب مغربى للعام الثانى على التوالى، حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية، كما حاز العام قبل الماضى جائزة الموروكان ميوزيك أوورد، وشارك فى تقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم بنسختها المغربية مع النجم العالمى جيسون ديرولو.

بينما انطلقت شهرة دنيا بطمة بكونها نجمة الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب العربية أراب آيدول، وخطفت قلوب جمهورها العربى بأشهر أغانيها "تخيلتك كتير" و"غيورة"، وخاضت مؤخرًا تجربة الغناء باللهجة المصري لأول مرة عبر فيديو كليب "الزمن بيدور".





في حين تعد لطيفة رأفت من أقدم الأصوات المغربية، بدأت رحلتها الغنائية منذ الثمانينات، وعرفت بأغنيات "كنا وكنتو" و"خويي"، وأشعلت جدل الوسط الفنى المغربى مؤخرًا بكشفها عن حملها وهي في الرابعة والخمسين من عمرها.

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