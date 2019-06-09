شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نوال الزغبي وعاصي الحلاني ونجوى كرم بحفل واحد في بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجوم نوال الزغبي، وعاصي الحلاني، ونجوى كرم، حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الفطر في بيروت حيث بدأت الحفل المطربة نوال الزغبي مقدمة أغاني ألبومها الأخير "كدة باي" إضافة لعدد من روائع نوال على مر مشوارها الفني الحافل بالنجاحات.

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أما عاصي الحلاني، فاستهل الفقرة الثانية في الحفل حيث قدم أغانيه التي اتسمت بأجواء الدبكة اللبنانية التي اشتهر بها وتعد ملعبه، ولم تغب عنها أغانية القديمة المحببة، التي زينها بجديده مثل "اضحكي تيفتح ورد..ورد من لون خدودك.. نور الشمس مش للأرض.. نوره تيدفي خدودك".

واختتمت الحفل المطربة نجوى كرم، مقدمة مجموعة من الأغاني منها "قمر العشاق"، يا بيي، خلييني شوفك، ملعون أبو العشق، ما في نوم، شو هالحلا، الليلة ليلتنا" وغيرها الكثير الجميل والمفعم بالعشق والحياة، خاتمة السهرة بأغنية "شو هاليلة".