هند صبري تنشر صورًا لمشاهدها في "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة هند صبري عددًا من صور مشاهدها في فيلم "الممر"، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

علقت "هند"، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "اتفرجتوا على فيلم الممر في العيد؟ قولولنا رأيكم في الفيلم؟ فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك في الحوار أمير طعيمة".

"الممر" للمخرج شريف عرفة، وكتب حواره الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.