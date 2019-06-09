أسما شريف منير: عايزة أقولكم رأيي في أبويا كممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت أسما شريف منير على إبداء رأيها في الأدوار التي قدمها والدها الفنان شريف منير في أعماله السابقة.

ونشرت أسما صورة لها مع والدها، عبر حسابها على "إنستجرام"، علقت عليها قائلة: "سيبكوا تمامًا من إنه أبويا، بس أنا عايزة أقولكوا رأيي فيه كممثل، هو عمل أصعب معادلة في التاريخ وهي حفاظه على مكانته".

وأضافت أسما: "باحترم فيه جدًا قوة رفضه حتى لو كانت الظروف بتجبره على أنه يشتغل، إنه زيه زي أي حد عنده بيت وعيال ومصاريف، بس ده مخلاهوش ينحت، بيتعب جدًا في شغله وبيبذل مجهود في تفاصيل الشخصية اللي بيلعبها، صبغ شعره أصفر، اهتم بصحته ولعب رياضة، عمل ست بكل تفصلها، اتعلَّم رمايا (عشان لو جاله دور ماسك فيه مسدس وبينشن علي حاجة متبقاش مصطنعة)، ركوب خَيل، أخد دروس عبري عشان ولاد العم".

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وتابعت: "عمل كمان حركة ذكية، بيعمل أدوار تبان إن هي شبه بعض زي مثلاً لما عمل ست. ناس كتير ممكن تقول أنا مش هعمل دور ست مرتين بس هو عمل ست في ( حزمني يا) كوميدي، وعمل دور ست في ( هستيريا) دراما توجع القلب".

واستطردت: "من الفنانين القليلين جدًا اللي معندوش مانع يخاطر مع مخرج جديد و كمان عمره ما استكبر انه يشارك بطولة مع شباب جديد، الراجل ده فضل صامد و محافظ علي مستواه الفني من ساعة ما بدأ لحد النهاردة وعدي عليه ناس كتير ولسه محافظ علي مكانته الخاصة، أحب اشكره علي مجهوده اللي عمله في حياته كلها".

وأضافت: "أنا بفتخر إن اسمي علي اسمه، ربنا يحبب فيك خلقه دائمًا. اما بقي علاقتي بيه كا أب أكتر واحد بيتخانق معايا وبيسمعني، صحبي جدًا وبخاف منه (احتراماً ليه) لا وبخاف منه برضه مرعب جدًا علي فكره، مره جوزي كان بيحضني قدامه جريت ونسيت انه عادي، حنين وصارم وطيب، اتعلمت منه كتير اوي وشبهه في حاجات كتير، سندي وضهري". ​