محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بشقيقتها ياسمين. علقت زينة على الصورة: "أنا وياسمينتي". يُذكر أن الفنانة زينة تشارك الفنان تامر حسني بطولة فيلم "كل سنة وأنت طيب"، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج هادي الباجوري. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تنشر صورة لشقيقتها.. هل تشبهها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.