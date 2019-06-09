إنجي المقدم تنشر صورًا من كواليس "الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة إنجي المقدم، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من كواليس حلقة فريق عمل مسلسل "ولد الغلابة" ببرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب. كتبت إنجي: "من كواليس برنامج الحكاية مع الإعلامي الكبير عمرو أديب وأسرة مسلسل ولد الغلابة ليلة أمس". Advertisements يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب استضاف الفنان أحمد السقا، وفريق عمل مسلسل "ولد الغلابة"، للاحتفال بنجاح المسلسل. "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، وبطولة هبة مجدي، ومي عمر، وإنجى المقدم، وإخراج محمد سامي. ​

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