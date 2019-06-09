رسائل إعجاب متبادلة بين شيريهان ونادين نسيب نجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تغريدة، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، ردت بها على إشادة من الفنانة شيريهان.

كتبت نادين: "مش قادرة أصدق نفسي، الموهبة الوحيدة شيريهان بتقول كلام حلو عني، يا ربي، أنا بحبك جدًا، ربنا يحفظك يا حبيبة قلبي".

وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم صرحت للإعلامية بوسي شلبي بشأن الفنانة شيريهان في برنامج "أحلى النجوم"، قائلة: "تفاجأت أن النجمة شيريهان ليست أكاديمية ودارسة محاماة وبكل هذه الموهبة".

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وردت الفنانة شيريهان بأنها تحب تمثيلها وتراها موهبة وجميلةً روحًا وآداءً.

وشاركت نادين هذا العام في مسلسل "خمسة ونص"، ويقوم ببطولته قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة. وهو عمل من تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح. ​