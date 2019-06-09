محمود عبد المغني: حملة فرعون فيلم إنساني وصلنا للعالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمود عبد المغني إن فيلمه السينمائي "حملة فرعون" يصنف كعمل إنساني أكثر منه أكشن، مشيرًا إلى أن "مشاهد الضرب" الموجودة في الفيلم أغلبها كانت حقيقية.

وأضاف عبد المغني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كثير من الناس يعتقدون أن السينما المصرية لن تصل إلى العالمية، وما رأيته في تقارير هوليوود وأوروبا حول مشاركة مايك تايسون وبيج رامي في فيلم مصري اسمه (حملة فرعون) دليل على قدرتنا على الوصول للعالمية".

وأضاف عبد المغني أن النجم العالمي تايسون لديه إيمان شديد، حاول إظهاره في أحداث الفيلم، موضحًا أن "الفنانين الأجانب الذين شاركوا في الفيلم ناس محترمة وطيبة جدًا وتعلمنا منهم الكثير، خاصة احترامهم وحبهم لعملهم".

"حملة فرعون" بطولة النجوم عمرو سعد، محمود عبد المغنى، روبي، محمد لطفي, رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم. وهو عمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.​