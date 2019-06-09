الملك لير يستأنف عروضه الخميس والجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تستأنف مسرحية "الملك لير"عروضها يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع على مسرح cairo show بالتجمع الخامس، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب أحدث معدات صوت وإضاءة تستخدم لأول مرة في عرض مسرحي بمصر.
"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، أحمد فؤاد سليم، محمد فهيم، نضال الشافعي، ومن إخراج مجدي الهواري.
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