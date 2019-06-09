بالصور.. هيدي كرم صحبة عائلتها​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور تجمعها بعائلتها.
وظهرت "هيدي" في الصور بصحبة والدتها، وعدد من أبناء العائلة، وعلقت: حب العائلة هو أفضل شيء".
يذكر أن هيدي كرم، شاركت في بطولة مسلسل "الزوجة 18"، الذي عرض في سباق دراما رمضان 2019، وهو من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، ومن إخراج مصطفى فكري.
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