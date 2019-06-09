بالفيديو: لحظة نزول أحلام للغناء وسط الجماهير بحفل جدة

وثق مقطع فيديو متداول لحظة نزول الفنانة الإماراتية أحلام، من على خشبة المسرح، للغناء وسط الجماهير. وظهرت أحلام وسط جمهورها، وهي تشدو بإحدى أغنياتها، بين الحضور الجماهيري الضخم.

وكانت أحلام، قد تألقت، أمس السبت، على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في الحفل الختامي لحفلات عيد الفطر 2019 بالمملكة.

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