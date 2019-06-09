بالصور.. هيدي كرم توجه رسالة لعائلتها

وجهت النجمة هيدي كرم رسالة إلي عائلتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، كاتبة: "لا يهم أين أنت إلي أي مدى أنت مشغول فحب العائلة هو أجمل شئ". يذكر أن الفنانة هيدي كرم شاركت مؤخراً في مسلسل "الزوجة 18" و هو بطولة كل من حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، نجلاء بدر، شيماء سيف، آية سماحة، محمود الليثي، مريهان مجدي، إيناس كامل، سعيد صديق، محمود عزت، كريم العمري، لانا عماد، بطولة كل من حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، نجلاء بدر، شيماء سيف، آية سماحة، محمود الليثي، مريهان مجدي، إيناس كامل، سعيد صديق، محمود عزت، كريم العمري، لانا عماد،خلود عز، مروة الأزلي، و المسلسل من تأليف محمد ابو السعد، و إخراج مصطفى فكري.

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