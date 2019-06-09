حقيقة تكشفها مسرحية خيبتنا.. محمد صبحي عبقرية فنية لا تنطفىء

ليست مبالغة لو تم وصف الفنان محمد صبحي بالجوهرة الفنية التي تزداد قيمتها بمرور الأيام والسنوات عليها فمن يتأمل مشواره الفني سيكتشف أن الرجل ينحاز للجمهور دائمًا وأنه لم يقدم تنازلات قد تخرجه من حسابات الناس.

محمد صبحي نموذج للمثقف الحقيقى، يقرأ ويتابع ويكتشف، يحترم هذا الرجل نفسه وجمهوره جيدًا فعندما اكتشف سطوة شركات الإعلان على الأعمال الدرامية ابتعد عنها وعندما وجد سينما المقاولات تسيطر انسحب في هدوء، وعاد إلى المسرح، وراح يدافع مثل المحارب عن قيمة الفن ويتحدى

تفاهة جيل من الشباب حول المسرح الجاد الى اسكتشات تصلح لتقديمها فى أفراح بلدي.



منذ أيام افتتح محمد صبحي الموسم الثاني من مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "خيبتنا"، وقد رفعت لافتة "كامل العدد".



مسرحية "خيبتنا" تعرض على مسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوى "مصر ـ إسكندرية" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحي وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة

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القديرة سميرة عبد العزيز.

كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسي الهواري وميرنا زكري وعبير فاروق والفنان القدير شوقي طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضي.



مسرحية " خيبتنا " تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربي والأمريكي، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائي استعراضي يجسد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور "يائس" عالم الجينات.



تؤكد هذة المسرحية أن محمد صبحي فنان يحتفظ ببريقه وأنه أشبه بجوهرة ثمينة ترتفع قيمته بمرور الأيام، تحية لهذا الفنان الكبير الذي أخلص لفنه ونجح فى كسب ود واحترام الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.