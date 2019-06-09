هنيدي يصارع عبدالباقي علي مسارح جدة

تطلق الهيئة العامة للترفيه موجة الفعاليات الكوميدية في "موسم جدة"، والتي تبدأ من "أبحر" في 26 وحتى 29 يونيو الحالي، بمسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، ومن 10 إلى 13 يوليو المقبل، مسرحية "كلها غلط" للفنان أشرف عبدالباقي.

وتتواصل الفعاليات الكوميدية اعتبارا من غدٍ 10 يونيو وتستمر إلى 18 يوليو المقبل في موقع "حول المدينة

"الشلال"، مع جولات نادي "الكوميدي كلوب" السعودي عبر معرض "أرتولوجي" الذي يضمّ مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين.

ويقدم النجوم عروض تحدي الارتجال، و"سندريلا السعودية"، وعروض "ستاند أب" العالمية، وليالي موسيقية كوميدية، ويقدم النادي عروض "الثلوثيات" لرموز الكوميديا عبدالرحمن وطلال الشيخي، شاكر الشريف، محمد السلطان،

عبدالرحمن الصومالي، وعبدالخالق بن رافعة.

ولهواة الضحك والعروض الكوميدية من كل أنحاء العالم يقدّم مسرح XJed في الواجهة البحرية من 23 يونيو إلى 18 يوليو المقبل، متعة عالمية من تنفيذ نادي الكوميديا الأول في أمريكا "لاف فاكتوري كلوب".

وأكدت الهيئة العامة للترفيه سعيها الدائم إلى تقديم تجربة مختلفة لزوّار الموسم لتثري بذلك ذائقتهم الترفيهية وتعزز ريادة المملكة في قطاع الترفيه، وللمزيد من الفعاليات وأماكنها وأوقات وطريقة الدخول، من منصة الترفيه الأولى في المملكة : عـيـشـها .