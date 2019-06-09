لقطات في ذكرى الـ 14 لرحيل عبد الله محمود

يحل اليوم الأحد 9 من يونيو، ذكرى وفاة أحد أبرز وأهم النجوم الشباب في الثمانينات وهو الفنان القدير عبدالله محمود ،وبرغم أنه لم يلعب دور البطولة المطلقة إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً وحجز مقد مخصص في قلوب الجمهور.

وتميز الفنان الراحل عبد الله محمود بأداؤه وموهبة التي مكنته من الوقوف أمام عظماء السينما المصرية، وحفر أسمه بحروف من النور في ذكرة، بعد أن شارك في العديد من الاعمال الفنية التي حصلت على العديد من الجوائز في

مصر والعالم.

وقدم الراحل العديد من الاعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي - وحنفي الابهة" امام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب – الامبراطور" امام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل ادواره في فيلم "الطوق والاسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبد الحميد.

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وكذلك فيلم "الطريق إلى ايلات" الذي أدى شخصية أحد الأبطال الذين يفجرون أحد المدمرات في ميناء ايلات ويستشهد فيها، ومن أبرز الافلام التي

قدمها فيلم "المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف والذي وقف فيه امام النجم العالمي عمر الشريف.

وكان عبد الله يعتبر أحمد زكي أستاذه ومثله الأعلى، سواء في الفن أو في الحياة بشكل عام، كما كان يعتبر فيلم "طالع النخل" الذي شارك في بطولته أمام فردوس عبد الحميد وصلاح السعدني، الأقرب إلى قلبه، حيث كان بمثابة انطلاقته الحقيقية ليصبح أحد أبرز أبناء جيله.

ولم يمهله القدر أن يشهد في فيلمه الأخير "واحد كابتشينو" بدور العرض،بعد أن تولى إنتاجه، ولعب بطولته أمام حسن حسني ونشوى مصطفى، من إخراج سميح منسي،وتوفي يوم 9 يونيو 2005 عن عمر يناهز 45 عاما.