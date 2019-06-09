أحمد صلاح حسني يكشف عن نيته من التعليق الكروي

"احترفت في سن صغير واحرزت بطوله اوروبية" بهذه الكلمات كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن نيته فيما يتعلق بالعمل بمجال التعليق الكروي وهو المجال المفضل للعديد من نجوم الكرة المصرية بعد اعتزالهم الملاعب.

وأضاف "حسني" عبر حسابه على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، كرة القدم كانت بطاقة التعارف بينه وبين الجمهور قبل العمل في مجال الفن.

وأردف قائلا:"الإمارات غاليه في قلوب المصريين وغاليه عندي جدا كانت وش الخير عندما احترفت في المانيا وانا ١٦ سنه كانت بسبب بطوله بدبي سنه ١٩٩٧ عندما حصل عليها النادي الاهلي كانت بطوله قويه اوي فرق عالميه وفرق عربيه بعدها شتوتجارت الألماني فاوض الاهلي لضمي لذلك ستبقي الإمارات في القلب".

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وتابع قائلا:"أتشرف اني كنت يوما من

الايام لاعب ضمن صفوف منتخب مصر وطبعا النادي الاهلي الكبير.. شرف وفخر اني كنت لاعب ضمن صفوفه، واكيد اني احترفت في سن صغير واحرزت بطوله اوروبية معاه ولازلت عاشق للكره ولكن مش كمعلق ولا محلل الان أنا مشجع فقط " .

يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسنى يشارك في بطولة فيلم "الممر" ومعه نخبة من النجوم منهم أحمد عز وإياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس وأحمد رزق، ومن إخراج شريف عرفة.