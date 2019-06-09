بإطلالة فوشي.. ديانا كرزون تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت النجمة ديانا كرزون في أحدث جلسة تصوير لها بزي لونه فوشي، حيث نشرت صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، و علقت كاتبة: "لا شيء أجمل من أن يخبرك أحدهم بأنك أحد الأسباب
يذكر أن الفنانة الأردنية ديانا كرزون طرحت مؤخراً أغنية "أردنيه هالليلة"، و هي من كلمات عمر ساري، و ألحان محمد بشار، و توزيع خالد مصطفى.
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