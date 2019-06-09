محمد رمضان يكشف موعد طرح "بابا"

كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح كليبه الجديد بعنوان "بابا"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث طرح صورة من كواليس كليبه و علق كاتباً:"قريباً كليب بابا".
يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز" و هو بطولة كل من محمد
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