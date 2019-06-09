فن ومشاهير

محمد رمضان يكشف موعد طرح "بابا"

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كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح كليبه الجديد بعنوان "بابا"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث طرح صورة من كواليس كليبه و علق كاتباً:

"قريباً كليب بابا".

 

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز" و هو بطولة كل من محمد

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سعد، هند صبري، أمنية خليل، روبي، أحمد رزق، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، سوسن بدر، أحمد مالك، أحمد صيام، نهى عابدين، رمزي لينر، والفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، و إخراج شريف عرفة.

 

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