بشهادة الجمهور .. "حملة فرعون" أكشن مبهر

حقق فيلم "حملة فرعون"الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية نجاحًا باهرًا، حيث احتل الفيلم ترند على محرك البحث جوجل، بعد اكتمال عدد نسخه في السينمات، خاصة أنه ينافس بقوة في الموسم الحالي، كما نشر عمرو سعد مقاطع فيديو يستعرض من خلالها جمهوره الذي حضر لمشاهدة فيلم "حملة فرعون" في السينمات، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

وعلق سعد على تزاحم الجمهور من حوله "دي الحقيقية وده تعليقي الأول، فيلم حملة فرعون بتحقق إيرادات عظيمة والحفلات لغاية الخامسة صباحًا للإقبال الشديد، كما وجه الشكر لجمهوره، وقدم التهنئة لجميع النجوم المشاركين في موسم عيد الفطر بأفلامهم السينمائية"، هذا إلي جانب العديد من الإشادات من قبل الجمهور واصفين أكشن"حملة فرعون" بالمبهر والمميز والمختلفة ومنها تعليق النجمة زينة "الفيلم تحفة" وكذلك العديد من آراء الجمهور ومنها فيلم عالمي..وكذلك أفضل فيلم في

السينما وغيرها العديد من التعليقات.

ويعد الفيلم أولى تجارب المخرج رؤوف عبدالعزيز الإخراجية في السينما، بعدما قدم العديد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى الجمهوري والنقدي، ليقرر هذا العام أن يدخل السينما من خلال عمل أكشن بعيدًا عن فكرة المسلسلات التي يقدمها وتعتمد بشكل كبير على المشاهد الدرامية المؤثرة كما حدث في مسلسله الأخير "قمر هادي" والذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحًا باهرًا.

أستطاع رؤوف عبدالعزيز أن يقدم للمشاهد المصري أكشن غير معتاد وتم تصويره بمهارة شديدة خاصة في ظل وجود كوكبة من النجوم العالميين مثل مايك تايسون، والممثل هافثور يوليوس، المعروف بـ"الجبل"، أحد أبطال الملحمة الدرامية Game of Thrones ، هذا إلي جانب كل من عمرو سعد ومحمود

عبدالمغني وروبي ومحمد لطفي وحمدي الميرغني و رامز أمير وكرم جابر والبيج رامي.

Advertisements

كما برع صناع فيلم "حملة فرعون" في اختيار العديد من مناطق التصوير المميزة والتي من شأنها أن قدمت للجمهور صورة مختلفة ومميزة ظهرت خلال أحداث الفيلم، هذا إلي جانب حرص المخرج على تقديم العديد من النجوم بشكل جديد على المشاهدين ومفاجأة بالنسبة لهم كما حدث مع روبي والتي نراها لأول مرة تقدم العديد من مشاهد الأكشن في عمل سينمائي خاصة أن هذه النوعية من الأفلام التي تعتمد على الأكشن والحركة بشكل كبير لم تقدمها روبي من قبل، بالإضافة إلي الشاب رامز أمير والذي ظهرًا جليًّا أن كل مشاهد الأكشن التي قدمها خلال أحداث الفيلم هو من قام بتنفيذها بنفسه ببراعة شديدة وذكاء يحسب للمخرج، مما جعله ينال إعجاب الجمهور وينبئ بوجود نجم أكشن صاعد، و نلاحظ أن رؤوف عبدالعزيز دائمًا شديد الحرص علي تقدم النجوم بشكل جديد ومفاجئ للجمهور، وتدعيم الشباب وتقديمهم بشكل جيد كما حدث مع رامز أمير في "حملة فرعون" وقبلة "قمر هادي"مع محمد عزمي والطفلة ريم عبدالقادر وآخرين.