كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميرنا نور الدين تتألق في جلسة تصوير صيفية مبهجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت ميرنا بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها وعلقت قائلة "وبعض كيرليس".

يذكر أن آخر أعمال ميرنا مسلسل "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.