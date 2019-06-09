أنجلينا جولي وجنيفر لورانس ضمن قائمة أسوأ ممثلي هوليوود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُدرج اسم الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ضمن قائمة أسوأ الممثلين والممثلات، وفقًا لتصنيف نُشر في موقع Jezebel‎، المختص بأخبار المشاهير.

وجاء ذلك ضمن قائمة صادمة، صُنف فيها أسوأ الممثلين والممثلات، على الرغم من شهرتهم وشعبيتهم.

وضمت القائمة عددًا من نجوم العالم مثل الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية إيما واتسون، والممثلة الأمريكية جنيفر لورانس، وسكارليت جوهانسون.

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ومن بينهم أيضًا، بري لارسون ونيكولاس كيج وجون ترافولتا ومايكل جوردان وكريستين ستيوارت ودانييل رادكليف وفان ديزل وجوينيث بالترو وجيسيكا ألبا وكلو غرايز وأنتوني ماكي وإيمي آدمز ومارك والبرغ وكيفن كوستنر وآشتون كوتشر وكريس إيفانز.

هذه القائمة الكبيرة التي ضمّت فنانين مشهورين، أثارت غضب متابعي الفن السّابع على الإنترنت، وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإزالتها مُذكّرين بالجوائز العالمية التي نالها هؤلاء الفنانون، والتي تُؤكّد قدراتهم وكفاءاتهم المهنية في مجال التمثيل.