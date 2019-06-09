بطلة صراع العروش تُطل بفيلم Dark Phoenix

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""الخليج 365"" من بيروت: تلعب بطلة مسلسل Game of Thrones صوفي تيرنر شخصية جديدة بدور جين غري المتحولةٌ ذات القوى الذهنية التي تخرج عن السيطرة حين تفشل بمهمة إنقاذية في الفضاء. حيث تشارك في بطولة بفيلم Dark Phoenix_الذي يُعدّ الجزء الـ 12 من سلسلة X-Men_ مع جينيفر لورانس، وجيمس مكافوي، ومايكل فاسبندر، بالإضافة إلى جيسيكا تشاستين التي تلعب دور الفضائية التي تحاول إفسادها.





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.