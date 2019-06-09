شكرا لقرائتكم خبر عن العنكبوت يشهد تعاون أحمد السقا وأحمد نادر جلال لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم أحمد السقا فى عمل سينمائى جديد يحمل اسم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية للعمل . Advertisements يذكر أن آخر أفلام السقا "هروب اضطرارى" بطولة الفنان أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، روجينا، دينا الشربينى، محمد فراج، أحمد زاهر، باسم سمرة ومحمد شاهين وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

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