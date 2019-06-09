- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "العائلة أولاً".. شعار أحمد الفيشاوى الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "العائلة أولاً" شعار اتخذه الفنان أحمد الفيشاوى الفترة الحالية، حيث إنه دائمًا يعبر عن حبه الشديد لعائلته وزوجته ويشارك جمهوره بصور لهما.
وشارك الفنان أحمد الفيشاوى، متابعيه على "إنستجرام"، بصورة تجمع والده الفنان فاروق الفيشاوى بوالدته الفنانة سمية الألفى، فى مرحلة الشباب، وكتب عليها قائلاً: "العائلة أولا بحبكم جدًا".
كما يشارك الفنان أحمد الفيشاوى، فى الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" للمخرج طارق العريان، والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويشاركه البطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى.
أحمد الفيشاوى
كانت هذه تفاصيل خبر "العائلة أولاً".. شعار أحمد الفيشاوى الفترة الحالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.