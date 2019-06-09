شكرا لقرائتكم خبر عن "العائلة أولاً".. شعار أحمد الفيشاوى الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "العائلة أولاً" شعار اتخذه الفنان أحمد الفيشاوى الفترة الحالية، حيث إنه دائمًا يعبر عن حبه الشديد لعائلته وزوجته ويشارك جمهوره بصور لهما.

وشارك الفنان أحمد الفيشاوى، متابعيه على "إنستجرام"، بصورة تجمع والده الفنان فاروق الفيشاوى بوالدته الفنانة سمية الألفى، فى مرحلة الشباب، وكتب عليها قائلاً: "العائلة أولا بحبكم جدًا".

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كما يشارك الفنان أحمد الفيشاوى، فى الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" للمخرج طارق العريان، والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويشاركه البطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى.