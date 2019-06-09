شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر وصول الموديل والفنانة السعودية تسنيم هشام جمعة إلى القاهرة لتكريها لهذا السبب والان مع التفاصيل

قال سعيد الجارحى، رئيس مؤسسة المصريين للثقافة والتدريب، إن الموديل السعودية الفنانة تسنيم هشام جمعة، تعذر وصولها إلى القاهرة أمس بسبب بعض إجراءات التصاريح، والتى حالت دون وصولها إلى مصر لتكريمها من قبل المؤسسة.

أضاف، رئيس مؤسسة المصريين للثقافة والتدريب، إن الموديل السعودية الفنانة تسنيم هشام جمعة، سوف تنهى غدًا الإثنين إجراءات سفرها إلى القاهرة، من أجل تكريمها من قبل المؤسسة، كذلك تنظيم رحلة خاصة بها لزيارة معالم مصر السياحية.

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وتعد الموديل السعودية تسنيم هشام جمعة، واحدة من مشاهير ونجمات المملكة العربية والسعودية، وحاصلة علي بكالوريوس قانون، وسبق أن شاركت فى العديد من معارض الأزياء فى عدد من الدول، حيش شاركت فى عارض أزياء العربية بجدة، وعرض أزياء بارك حياة، وعرض أزياء حورية لأزياء، وعارض أزياء فستان الزفاف ببيروت، وعارضة أزياء قفطان الرمضانية بهليتون جدة.

كما شاركت النجمة السعودية تسنيم هشام جمعة، فى عدد من الإعلانات منها إعلان عدسات أدور إيجيبت 2017، وإعلان عدسات لارين لنس للعيون بالكويت، كما تهتم بالأطفال المرض والأيتام والمعاقين، ومرشحة للحصول علي سفيرة النوايا الحسنة، كما تقلت عدد من العروض لعدة أداور تمثيل.

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