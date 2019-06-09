آخر مستجدات حالة عزت أبو عوف الصحية.. شقيقته تطلب من الجمهور الدعاء له

متابعة بتجــــــــــرد: بعد تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عزت أبو عوف ودخوله إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة، خرجت شقيقته مها أبو عوف بتصريحات إعلامية أوضحت من خلالها أن وضعه الصحي حرج جدًا.

وأضافت مها أبو عوف أن الأطباء أكدوا لها بأن حال شقيقها الفنان عزت أبو عوف صعبة، وهو بحاجة للدعاء من الجميع، حيث كشفت التقارير الطبية لاحقًا أن المرض متمركز تحديدًا في الكبد والقلب.

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان في إعلان تابع لشبكة المحمول “فودافون”.