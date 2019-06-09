متابعة بتجــــــــــرد: بعد تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عزت أبو عوف ودخوله إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة، خرجت شقيقته مها أبو عوف بتصريحات إعلامية أوضحت من خلالها أن وضعه الصحي حرج جدًا.
وأضافت مها أبو عوف أن الأطباء أكدوا لها بأن حال شقيقها الفنان عزت أبو عوف صعبة، وهو بحاجة للدعاء من الجميع، حيث كشفت التقارير الطبية لاحقًا أن المرض متمركز تحديدًا في الكبد والقلب.
يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان في إعلان تابع لشبكة المحمول “فودافون”.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر مستجدات حالة عزت أبو عوف الصحية.. شقيقته تطلب من الجمهور الدعاء له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.