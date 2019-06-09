تعاون فني بين نجوم بوليوود: ديبيكا، رانفير، عليا ورانبير..إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: تداولت العديد من الصفحات على مواقع االتواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أخبارًا عن تعاون فني مرتقب بين أهم نجوم بوليوود، وتحديدًا بين أكثر الثنائيات شعبية في الهند، ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، وعليا بهات ورانبير كابور.

وبحسب موقع FilmFare، يحضر الفنانون الأربعة مفاجأة كبيرة للجمهور، وهي عبارة عن جولة فنية داخل وخارج الهند، يقدّم خلالها كل ثنائي أجمل المشاهد التي اشتهر بها، وذلك في عروض مباشرة على خشبة المسرح.

وكانت إحدى المصادر المقربة من هذا المشروع الفني، قد صرحت حول هذا الأمر وقالت أن رانبير، عليا، رانفير، وديبيكا سيقدمون عروضًا متنوعة في الولايات المتحدة الامريكية، وهي المرة الأولى لهم، لتتيح ذلك لهم الفرصة للتواصل مع جميع المعجبين حول العالم والبقاء قريبين قدر الإمكان منهم.