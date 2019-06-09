بيلا حديد عارية في أجدد صور لها!

متابعة بتجــــــــرد: اجتاحت عارضة الأزياء بيلا حديد موقع انستغرام بأجدد صور لها.
وقد نشرت بيلا حديد صورتين ظهرت فيهما عارية تماماً، وقد لاقى منشورها تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين.
تجدر الإشارة إلى أن هاتين الصورتين حصدتا إعجاب أكثر من 330 ألف متابع في غضون ساعات قليلة.
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