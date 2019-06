غزل وإعجاب متبادل بين نادين نسيب نجيم وشريهان

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن عبّرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن إعجابها الشديد بالفنانة المصرية القديرة شريهان، حيث أشارت في لقاء اعلامي لها، إلى أنها تفاجأت عندما علمت أن الأخيرة خرّيجة محاماة وليست خريجة أكاديميّة الفنون خاصة أنها تتمتع بموهبة كبيرة جدًا، مشددة على أن الساحة الفنيّة لن تنجُب مثل شريهان والذي قدمته لا يستطيع أحد أن يقدمه.

ردّت شريهان على نادين من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” وقالت لها: “الجمال الحقيقي في المرأة ينعكس في روحها وأنت جميلة على جميع المستويات روحاً و شكلاً وعقلاً وأداءً.” وختمت قائلة: Thank you beautiful inside out.. love you.

من جانبها ردّت نادين على تعليق شريهان وأعربت من جديد عن حبها الشديد لها وكتبت: “لا يمكنني تصديق ذلك”. وتابعت: My idol the one and only Sherihan is saying this to me oh my god I love you so much god bless you habibet albe.

تجدر الإشارة إلى أن نادين أعربت أكثر من مرّة عن إعجابها بشريهان فعندما علمت بخبر عودة الأخيرة إلى الساحة الفنيّة من جديد بعد غياب أكثر من 14 عامًا، رحّبت بها وقالت حينها أنه أفضل خبر سمعته.