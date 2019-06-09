نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على أول ظهور علني للأميرة “ميغان ماركل” منذ الولادة – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: عادت ميغان ماركل من إجازة الأمومة، لحضور مهرجان الألوان برفقة زوجها الأمير هاري، وعدد من أفراد العائلة المالكة.

ويعد هذا هو أول ظهور علني للأميرة منذ ولادة طفلها الأول “آرشي”، في مايو الماضي.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل”، اليوم، أن دوقة ساسكس، اختارت ثوبها باللون الأزرق الداكن من دار أزياء جيفنشي، وهي دار الأزياء المفضلة لدى الدوقة، التي خرجت إلى العلن بعد أربعة أسابيع فقط من الولادة.

ودخلت “ميغان” قصر باكنغهام في سيارة زرقاء داكنة، قبل الاحتفال الرسمي الذي يرتدي فيه رجال العائلة المالكة اللباس العسكري، بينما تلتزم السيدات والأميرات الحاضرات بارتداء القبعات، ثم تم نقلها هي وزوجها، دوق ساسكس، في عربة نقل إلى موكب “Horse Guards” برفقة كل من دوقة كامبريدج الأميرة “كيت ميدلتون”، وزوجة الأمير تشارلز كاميلا باركر.

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وسارت العربة وسط آلاف المشاهدين للانضمام إلى باقي أفراد العائلة المالكة، لمشاهدة 1400 جندي و 400 موسيقي و200 حصان يشاركون في العرض.

ولسوء الحظ بالنسبة للجماهير التي كانت تأمل في الحصول على لمحة من الطفل أرشي، لم يحضر الوالدان ابنهما إلى الحدث.

وشوهدت “ميغان” بخاتم ثالث على إصبع خاتم الزواج، الأمر الذي جعل البعض يعتقد بأنه هدية من زوجها، وهو تقليد يقدم فيه الأب هدية إلى الأم، بمناسبة مولودها الجديد.

بعد وصول العربات، تجمع أربعة أجيال من العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام، لمشاهدة عرض طيران سلاح الجو الملكي البريطاني التقليدي.